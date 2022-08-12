На місці видачі грошей утворився хаос.

У тимчасово окупованому Генічеську натовп насмерть затоптав людину.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За словами призначеного російськими окупантами колаборанта Сергія Мухіна, це відбулося у черзі за пенсією.

Трагедія сталася через те, що за грошима з'їхалися мешканці з усього району, тому на місці утворився хаос.

"Російськи порядки, як і сама Росія - відстала країна і це лише маленька ілюстрація. Можна було причепитись до багатьох недоліків в українських реаліях, але щоб людину затоптали в черзі за пенсією?" - відзначив Хлань.

Раніше боєць Збройних сил України пояснив, чому затягується звільнення Херсонської області.

Водночас військовий експерт Сергій Грабський вважає, що першим великим містом, звільненим у ході контрнаступу української армії, може бути не Херсон.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти вимагають у мешканців Херсона платити їм за комунальні послуги, які надає Україна.

Крім того, загарбники знову провели серію обшуків і затримань на території області.

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