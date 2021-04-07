Автомобіль BMW не зупинявся на вимогу правоохоронців, ігноруючи усі можливі ПДР.

В Києві правоохоронці вночі отримали повідомлення про викрадення авто та розпочали його переслідування - водій BMW ігнорував вимоги поліції. Як виявилось, причиною пригоди стали любовні інтриги та ревнощі.

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Про це повідомляє "Київ оперативний". Відео пригоди оприлюднила ГО "Варта Голосієво"

Зазначається, що поліція отримала повідомлення про викрадення авто. Заявник стверджував, що сам веде переслідування викрадача.

До гонитви долучились правоохоронці. Автомобіль BMW не зупинявся на вимогу правоохоронців, ігноруючи усі можливі ПДР. Втім, біля ТРЦ "Республіка" автівку все ж змусили зупинитись.

За кермом знаходилася жінка, а на пасажирському - чоловік. Обох дістали та надягали на них кайданки. Сам власник під’їхав трохи пізніше на автомобілі Hyundai, який також був битий після зіткнення із BMW.

Як виявилось, ніякого заволодіння автомобілем не було. Чоловік, який заявив про викрадення, просто запідозрив, що дружина (кермувальниця BMW) йому зраджує із кумом (пасажиром BMW). Сама ж жінка стверджує, що вони із кумом лише випили кави.

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Автор: Дмитро Захаров