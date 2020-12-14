Поліцейських затримали «на гарячому», під час отримання грошей.

В ДБР повідомили подробиці затримання групи столичних правоохоронців, що вимагали та одержали хабар у 2,5 тисячі доларів США.

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Як повідомляється на сайті ДБР, працівники поліції утримували громадянина у гаражі одного з кооперативів Києва та вимагали від нього хабар за невжиття заходів з документування протиправної діяльності щодо можливого зберігання в гаражі бурштину.

Поліцейських затримали «на гарячому», під час отримання грошей. Наразі правоохоронцям повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаних посад.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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Автор: Дмитро Захаров