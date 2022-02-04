За деякими даними, хлопчик жив на вулиці, а його мати має психічні захворювання.

В Одесі хлопчик через обмороження залишився без обох ніг. 16-річний підліток, як повідомляють волонтери, пішов з дому та жив на вулиці.

Про це у Facebook повідомила керівник громадської організації "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова.

Вона збирає кошти для надання допомоги хлопчику. Нині він потребує серйозної медичної допомоги. У дитини гангрена.

"Нашому новому підопічному всього 16 років... Кілька днів тому хлопчик потрапив у відділення реанімації з обмороженням обох ніг. Як це сталося, досі сказати складно, на контакт особливо дитина поки не йде. Начебто він пішов з дому ще коли були морози. Де перебував і як жив весь цей час з відмороженими ногами, теж не відомо. Є мама, але з психічним захворюванням", - написала Ножевнікова.

Вона зазначила, що 1 лютого підлітку ампутували одну ногу, а сьогодні, 4 лютого, другу.

Читайте такожНа Одещині у грудні від холоду померли 17 безхатьків - волонтерВолонтери фонду "Корпорація монстрів" збирають кошти для хлопчика. Після першої операції для нього закупили медикаментів на 11 тис. грн, зараз необхідний перев'язувальний матеріал на 3-5 тис. грн. У перспективі, ймовірно, знадобляться ще великі суми на ліки. Волонтери планують у майбутньому надати хлопчикові допомогу у підборі та придбанні протезів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Донеччині вітчим змушував ходити та до смерті забив 3-річного сина з інвалідністю.

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