Малюк отримав глибокі порізи на руках і багато дрібних ушкоджень на тілі.

В Одесі постраждала трирічна дитина. На неї в дитячій кімнаті ресторану впали скляні двері. Дивом ніхто не загинув, проте інцидент закінчився скандалом.

Про це в Telegram-каналі "Новини Одеса" повідомили очевидці події.

Зазначається, що в ресторані "Море" на дитину в дитячій кімнаті впали скляні двері. Мати дитини розповіла про інцидент та повідомила про конфлікт зі співробітниками розважального закладу.

"У малюка глибокі порізи на руках і багато дрібних порізів на тілі, викликали швидку допомогу", - додали автори публікації.

Як уточнюють очевидці, медики та співробітники закладу у ситуації звинуватили дитину. Також представники ресторану відмовилися сплатити послуги швидкої допомоги.

Читайте такожВ Одеській області за вимагання судитимуть "смотрящего" на прізвисько "Гном""Просто диво, що ніхто не загинув", - додали очевидці у повідомленні. На фото і відео можна побачити, що підлога вкрита уламками скла. Працівники ресторану швидко прибирали наслідки падіння двері, а гості закладу виводили дітей з кімнати.

Хто насправді винен у травмуванні дитини та чи буде заклад відповідати за інцидент - поки що не відомо.

Раніше УНІАН повідомляв, що у запорізькій лікарні помер хлопчик, який впав в кому у таборі.

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Автор: Лариса Козова