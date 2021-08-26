В Одесі постраждала трирічна дитина. На неї в дитячій кімнаті ресторану впали скляні двері. Дивом ніхто не загинув, проте інцидент закінчився скандалом.
Про це в Telegram-каналі "Новини Одеса" повідомили очевидці події.
Зазначається, що в ресторані "Море" на дитину в дитячій кімнаті впали скляні двері. Мати дитини розповіла про інцидент та повідомила про конфлікт зі співробітниками розважального закладу.
"У малюка глибокі порізи на руках і багато дрібних порізів на тілі, викликали швидку допомогу", - додали автори публікації.
Як уточнюють очевидці, медики та співробітники закладу у ситуації звинуватили дитину. Також представники ресторану відмовилися сплатити послуги швидкої допомоги.
Читайте такожВ Одеській області за вимагання судитимуть "смотрящего" на прізвисько "Гном""Просто диво, що ніхто не загинув", - додали очевидці у повідомленні. На фото і відео можна побачити, що підлога вкрита уламками скла. Працівники ресторану швидко прибирали наслідки падіння двері, а гості закладу виводили дітей з кімнати.
Хто насправді винен у травмуванні дитини та чи буде заклад відповідати за інцидент - поки що не відомо.
Раніше УНІАН повідомляв, що у запорізькій лікарні помер хлопчик, який впав в кому у таборі.
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