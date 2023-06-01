За словами очевидців, стріляли один в одного люди, які перебували у двох автівках.

В Одесі на вулиці сталася стрілянина, є загиблі та поранені.

Як повідомляє регіональний главк Національної поліції, подія мала місце сьогодні вдень у Київському районі міста.

"Одна людина загинула, ще двоє людей з вогнепальними пораненнями доставлені у лікарню", - розповіли у поліції.

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Зараз на місці події працюють поліцейські на чолі з керівництвом слідчого управління ГУНП в Одеській області. Обставини встановлюються.

У той же час у соцмережах пишуть, що інцидент стався на вул. Академіка Глушка біля багатоповерхового житлового будинку. Нібито стріляли один в одного люди, які перебували у двох автівках, в одній з них й було вбито людину.

Оновлено 17:05. Як уточнили у поліції, повідомлення про стрілянину надійшло до них близько 15:00. Внаслідок інциденту загинула жінка, в кареті швидкої допомоги помер 30-річний водій автомобіля "BMW".

Попередньо встановлено, що причиною стрілянини став конфлікт між родичами, які перебували в обох автомобілях.

У соцмережах також поширюється інформація, що, нібито, чоловік застрелив свою дружину та її коханця, яких застав разом.

Інші кримінальні новини Одещини

Наприкінці травня в Одеській області на озері Китай рибалка застрелив чоловіка, який шукав браконьєрів.

За даними слідства, троє представників фірми, що орендує озеро, вийшли на риболовецькому судні на водойму, щоб знайти браконьєрів, які виловлюють сітками рибу. Коли судно проходило під мостом, поблизу населеного пункту Червоний Яр, у їхній бік пролунав постріл. Стріляв хтось із компанії, яка перебувала на мосту.

За інформацією місцевих жителів, на борту моторного човна був бізнесмен, який орендує озеро, та двоє співробітників приватної компанії. Компанія п’яних чоловіків з мосту ловила рибу. Чоловік, який стріляв, не зміг пояснити свої дії, заявивши, що "просто був п’яний".

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