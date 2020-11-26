Volkswagen Touareg був припаркований на території автогаражного кооперативу.

У Приморському районі Одеси невідомі спалили іномарку видавця журналу «Судноплавство».

Читайте такожНа Львівщині спалили "Мерседес" кандидата на посаду голови Дрогобицької ОТГЯк повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався сьогодні вночі.

«Volkswagen Touareg, який належить 43-річному місцевому жителю, спалахнув на стоянці, на вулиці Армійській, близько першої години ночі. Внаслідок події ніхто не постраждав», - сказано в повідомленні.

На місці працювала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції. Попередньо встановлено, що причиною загоряння є підпал.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події та зловмисників, причетних до підпалу.

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У регіональному главку ДСНС повідомили, що пожежа сталась на території автогаражного кооперативу.

Рятувальники пожежу локалізували о 01:21 та ліквідували о 1:28 на площі 6 кв. м. Зазначається, що від вогню врятовано поруч розташовані гаражі.

У соціальних мережах з'явилась інформація про те, що зазначена іномарка належить видавцеві журналу «Судноплавство» Олександру Сиваку.

На своїй сторінці в Facebook він виклав відео зі спаленою іномаркою та написав: «Дякую доброзичливцям».

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Автор: Лариса Козова