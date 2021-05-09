63-річний чоловік був з георгіївською стрічкою, 17-річний юнак - зі свастикою.

Сьогодні в Одесі до поліції доставили двох осіб, у яких була заборонена символіка.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, порушників затримали на Алеї Слави в центральному парку культури й відпочинку ім. Тараса Шевченка. Тут зібралося дуже багато людей, щоб вшанувати пам'ять воїнів, полеглих під час оборони і визволення Одеси в роки Другої світової війни.

Зазначається, що один із затриманих - 63-річний чоловік - прийшов у парк з георгіївською стрічкою, другий - 17-річний юнак - був зі свастикою.

Обох правопорушників доставили до територіальних підрозділів поліції. На старшого з них поліцейські склали протокол за ст. 173-3 (виготовлення і пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Питання про притягнення до відповідальності юнака наразі вирішується.

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Автор: Лариса Козова