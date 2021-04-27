Постраждалу жінку госпіталізували.

В Одесі стався сильний вибух газу в будинку. З-під завалів дістали двох жителів.

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Вибух стався в будинку за адресою Сєрова,38. Він зруйнував житлову прибудову.

Також вибуховою хвилею вибило скло у квартирі навпроти.

У ДСНС повідомили, що виклик надійшов до служби о 22:24. В результаті вибуху газоповітряної суміші зруйнувалися капітальні конструкції одноповерхового будинку.

"Площа руйнування становить 150 м2. Співробітниками ДСНС з-під завалів деблоковані два мешканці будинку. Жінку 1937 р. н. госпіталізували в МКЛ, стан здоров'я - середньої тяжкості. Загиблих немає. Від ДСНС залучалися 4 одиниці техніки та 18 осіб особового складу",- йдеться в повідомленні.

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Автор: Людмила Жерновська