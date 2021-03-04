В Одесі правоохоронці встановлюють обставини загибелі 18-річного хлопця в результаті падіння з 15-го поверху житлового будинку.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався сьогодні на вулиці Академіка Заболотного (Суворовський район міста).
«Юнак на очах у місцевих жителів вистрибнув з балкона загального користування, розташованого на 15-му поверсі однієї з багатоповерхівок», - повідомили в главку.
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Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство, з позначкою «самогубство») Кримінального кодексу України.
Про загиблого відомо, що він уродженець Арцизького району Одеської області. Обставини, за яких юнак стрибнув з багатоповерхівки, встановлюються.
За словами очевидців, інцидент стався на вул. Академіка Заболотного, 12.
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