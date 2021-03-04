За попередніми даними, юнак наклав на себе руки. Це сталося на очах очевидців.

В Одесі правоохоронці встановлюють обставини загибелі 18-річного хлопця в результаті падіння з 15-го поверху житлового будинку.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався сьогодні на вулиці Академіка Заболотного (Суворовський район міста).

«Юнак на очах у місцевих жителів вистрибнув з балкона загального користування, розташованого на 15-му поверсі однієї з багатоповерхівок», - повідомили в главку.

Читайте такожПід Одесою фура зім'яла вантажівку, одна людина загинула (фото, відео)

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство, з позначкою «самогубство») Кримінального кодексу України.

Про загиблого відомо, що він уродженець Арцизького району Одеської області. Обставини, за яких юнак стрибнув з багатоповерхівки, встановлюються.

За словами очевидців, інцидент стався на вул. Академіка Заболотного, 12.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова