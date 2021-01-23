В Одеській області повідомлено про підозру адвокату, який погрожував судді вбивством.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, під процесуальним керівництвом прокуратури про підозру повідомлено адвокату, який також є керуючим справами однієї з селищних рад Білгород-Дністровського району.
"Підозру повідомлено за фактом погрози вбивством і насильством щодо судді, у зв'язку із здійсненням ним правосуддя (ч.1 ст. 377 КК України)», - повідомили в прокуратурі.
Слідством встановлено, що управсправами, перебуваючи в статусі адвоката, не погодившись з рішенням, прийнятим суддею, погрожував йому вбивством і насильством.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Як уточнили УНІАН в правоохоронних органах, судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду погрожував управсправами Затоківської селищної ради.
За даними джерела, інцидент стався в кабінеті суддя, куди адвокат "буквально увірвався".
"Управсправами ображав суддю, застосовував ненормативну лексику, погрожував, що вб'є, залякував тощо", - розповів правоохоронець.
Відзначається, що зловмисник покинув кабінет судді тільки після прибуття охорони, але і після цього продовжував погрожувати, перебуваючи в приймальні.
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