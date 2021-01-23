Чоловіку, який також виконує обов'язки управсправами селищної ради, повідомлено підозру.

В Одеській області повідомлено про підозру адвокату, який погрожував судді вбивством.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, під процесуальним керівництвом прокуратури про підозру повідомлено адвокату, який також є керуючим справами однієї з селищних рад Білгород-Дністровського району.

"Підозру повідомлено за фактом погрози вбивством і насильством щодо судді, у зв'язку із здійсненням ним правосуддя (ч.1 ст. 377 КК України)», - повідомили в прокуратурі.

Слідством встановлено, що управсправами, перебуваючи в статусі адвоката, не погодившись з рішенням, прийнятим суддею, погрожував йому вбивством і насильством.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як уточнили УНІАН в правоохоронних органах, судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду погрожував управсправами Затоківської селищної ради.

За даними джерела, інцидент стався в кабінеті суддя, куди адвокат "буквально увірвався".

"Управсправами ображав суддю, застосовував ненормативну лексику, погрожував, що вб'є, залякував тощо", - розповів правоохоронець.

Відзначається, що зловмисник покинув кабінет судді тільки після прибуття охорони, але і після цього продовжував погрожувати, перебуваючи в приймальні.

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Автор: Лариса Козова