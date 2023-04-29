В Одеській області за публічне використання радянської символіки судитимуть чоловіка. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.
За інформацією Головного управління Національної поліції в Одеській області, у Рені під час патрулювання міста правоохоронці побачили на антені, розміщеній на даху будинку, металеву емблему із зображенням серпа, молота та п’ятикутної зірки. Під час проведення обшуку в маєтку 40-річного місцевого жителя поліцейські вилучили заборонений символ.
Фігуранту повідомили про підозру за частиною 1 статті 436-1 "Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів" Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує п'ять років позбавлення волі.
Використання радянської символіки в Україні - що відомо
Декомунізація в Україні стартувала в 2015 році. Під забороною опинилася радянська символіка, а також почалося масштабне перейменування населених пунктів та вулиць. Крім того, почали прибирати пам'ятники Леніну.
Друга хвиля звільнення України радянської та російської символіки почалася після повномасштабного вторгнення РФ.