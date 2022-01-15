Через штормовий вітер вогонь блискавично охопив велику територію.

У Нижньодністровському національному природному парку (Одеська область) є масштабна пожежа, є загроза поширення вогню на дачні будинки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, про спалах стало відомо сьогодні вдень. Наразі на місці події працюють рятувальники.

Гасіння вогню ускладнюється через сильний поривчастий вітер і відсутність під'їзних шляхів. Орієнтовна площа загоряння, що спостерігається у заповіднику (близько села Маяки) становить 5 га. Проте поки що невідомо, яку територію охопив вогонь.

"Станом на 17.00 на території національного природного парку, Маяковського територіального товариства Одеського району, горить очерет двома окремими осередками. Площа пожежі встановлюється", - уточнили в прес-службі.

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У зв'язку з сильним поривчастим вітром та розльотом іскор у бік дачних будинків кооперативу Ватер-сіті особовий склад ДСНС залучається до гасіння вогню, щоб не допустити поширення пожежі з плавнів на їхню територію.

Від ДСНС залучено три одиниці техніки та 12 рятувальників.

В адміністрації заповідника підтвердили, що горить велика територія.

"Почало горіти приблизно о 13:00 з двох ділянок – між 40-41 км та між 45-46 км вздовж траси Одеса-Рені. При штормовому вітрі швидкість поширення вогню була миттєвою. Полум'я швидко дісталося котеджного містечка Ватер-Сіті, нижче мосту, затягнуло його димом і рушило до Старого Турунчука (річка на території заповідника – УНІАН)", - повідомили у національному парку.

Як зазначається, причина та наслідки пожежі встановлюються інспекторами парку та працівниками ДСНС. Наразі відомо, що вигоріли великі території, вогнем знищено великий інформаційний стенд заповідника. Про загиблих птахів та тварин поки не повідомляється.

Нижньодністровський заповідник:

Нижньодністровський національний природний парк, розташований в Одеській області, було створено у 2008 році. Площа природного парку становить понад 21 тис. 311 га. До його складу включено ділянки двох водно-болотних угідь міжнародного значення "Міжріччя Дністра-Турунчука" та "Північна частина Дністровського лиману", що охороняються Рамсарською конвенцією.

Територія нацпарку характеризується високою різноманітністю фауни. До Червоної книги України занесено 9 видів риб, 20 видів комах, 2 види плазунів, 20 видів ссавців, 58 видів птахів. На території парку зареєстровано понад 700 видів рослин, з яких 28 – рідкісні, занесені до Червоної книги України. Деякі види рослин та тварин занесені також до Європейського червоного списку та до списку рідкісних видів Міжнародного Союзу охорони природи.