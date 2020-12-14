У Березівському районі Одеської області п'яний водій на кілька годин заблокував рух поїздів, виїхавши на залізничні колії.
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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався 12 грудня.
Зазначається, що житель села Маринове, повертаючись на автомобілі від друзів, вирішив скоротити шлях додому, звернувши через залізничні колії в невстановленому для цього місці, й застряг.
«Щоб розблокувати колії для залізничного транспорту поліцейським довелось залучати евакуатор. Рух поїздів було заблоковано на кілька годин», - повідомили в главку.
Водія правоохоронці перевірили на вміст алкоголю в крові, результат показав 1,35 проміле, при допустимій нормі 0,2.
За керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння та порушення правил руху через залізничний переїзд на чоловіка склали два адміністративних протоколи, а його авто доставили на штрафмайданчик.
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