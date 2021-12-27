У мікроавтобусі перебували 11 пасажирів.

В Одеській області в дорожньо-транспортній пригоді за участю рейсового автобуса постраждали п'ять осіб.

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Відзначається, що аварія сталася 27 грудня о 20.30 на 234 км траси Одеса-Миколаїв.

Водій рейсового мікроавтобуса Mercedes, в якому знаходилися 11 пасажирів, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем BMW.

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На місці ДТП продовжують працювати поліцейські і лікарі швидкої.

Повні обставини події встановлює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про правову кваліфікацію того, що сталося.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області військовослужбовець на BMW вилетів з дороги і врізався в дерево.

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