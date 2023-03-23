Чадний газ надзвичайно небезпечний, адже не має ні запаху, ні кольору.

Ціла родина на Вінниччині отруїлась чадним газом. 45-річна мати та 14-річний син загинули, старша донька в реанімації. Як виявилось, люди труїлись газом кілька днів, але не відчували цього.

Як йдеться в сюжеті ТСН, коли до будинку зайшли поліцейські, яких викликала жінка, що не могла зв'язатися з донькою й онуками, вони відчули запах газу.

На жаль, 45-річну власницю будинку та її 14-річного сина Артема виявили мертвими, а в іншій кімнаті була ще одна дитина - непритомна 16-річна донька загиблої Саша. Зараз остання у реанімації, її стан критичний.

Відео дня

У поліції розслідують справу як нещасний випадок: за кілька днів до цього в будинку встановили новий газовий котел і труби, а старе обладнання ще лежить на подвір’ї. Після цього жінка почала скаржитися на погане самопочуття, згадують родичі. Вочевидь, родина труїлася газом кілька днів.

Артема і його маму вже поховали. За життя Саші продовжують боротися медики.

Отруєння чадним газом в Україні

Українці почали масово використовувати альтернативні джерела енергії після ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі, що почалися восени минулого року.

Через масове використання генераторів та альтернативних джерел опалення в Україні взимку фіксували зростання кількості отруєнь чадним газом.

Раніше в Одеській області через порушення правил користування генератором отруїлися співробітники однієї з організацій міста Овідіополь.

Вас також можуть зацікавити новини: