Читайте такожОБСЄ уточнює деталі загибелі дитини на окупованій "ДНР" територіїНа окупованій території Донецької області від вибуху гранати загинула дворічна дівчинка. Гранату активував батько дитини.
До такого висновку прийшли в ОБСЄ, де досліджували інформацію про загибель дівчинки, йдеться у звіт організації за 20 квітня.
Трагедія сталася 8 лютого в Сніжному, розташованому в 72 км на схід від Донецька. 9 квітня мама дівчинки розповіла спостерігачам, що прокинулася ввечері 8 лютого і збиралася увійти в кімнату, де спали її дві дочки, але почула вибух.
"За словами жінки, її чоловік активував ручну гранату, яка вибухнула у приміщенні. Вона також додала, що дочку прооперували в лікарні Донецька, а згодом, 20 лютого, дівчинка померла", - повідомляється у звіті.
16 квітня персонал моргу в підконтрольному бойовикам Донецьку підтвердив, що дівчинка померла 20 лютого після того, як 8 лютого її госпіталізували в лікарню міста з ранами голови, які відповідали наслідкам вибуху.
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