Мати розповідає, що збиралася увійти до кімнати, де спали дочки, коли раптом пролунав вибух: чоловік жінки активував ручну гранату.

Читайте такожОБСЄ уточнює деталі загибелі дитини на окупованій "ДНР" територіїНа окупованій території Донецької області від вибуху гранати загинула дворічна дівчинка. Гранату активував батько дитини.

До такого висновку прийшли в ОБСЄ, де досліджували інформацію про загибель дівчинки, йдеться у звіт організації за 20 квітня.

Трагедія сталася 8 лютого в Сніжному, розташованому в 72 км на схід від Донецька. 9 квітня мама дівчинки розповіла спостерігачам, що прокинулася ввечері 8 лютого і збиралася увійти в кімнату, де спали її дві дочки, але почула вибух.

"За словами жінки, її чоловік активував ручну гранату, яка вибухнула у приміщенні. Вона також додала, що дочку прооперували в лікарні Донецька, а згодом, 20 лютого, дівчинка померла", - повідомляється у звіті.

16 квітня персонал моргу в підконтрольному бойовикам Донецьку підтвердив, що дівчинка померла 20 лютого після того, як 8 лютого її госпіталізували в лікарню міста з ранами голови, які відповідали наслідкам вибуху.

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Автор: Катерина Комолова