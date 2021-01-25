Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння - драгер показав 1,2 проміле.

У польському місті Вронкі п'яний 21-річний українець за кермом Volkswagen Passat влетів в огорожу кладовища і пошкодив 9 надгробків.

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Про це повідомляє ТСН, посилаючись на поліцію Шамотульського повіту. Інформацію про пригоду правоохоронці отримали о 4 ночі.

Встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння - драгер показав 1,2 проміле. На місці поліцейські допитали свідків та оглянули місце пригоди. Авто вилучили, а українця заарештували. Слідство триває.

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Автор: Дмитро Захаров