В Польщі сталась ДТП з українцем / Facebook, Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach
У польському місті Вронкі п'яний 21-річний українець за кермом Volkswagen Passat влетів в огорожу кладовища і пошкодив 9 надгробків.
Читайте також"Понесло його": у Києві сміттєвоз розбив дев'ять припаркованих машин (фото)
Про це повідомляє ТСН, посилаючись на поліцію Шамотульського повіту. Інформацію про пригоду правоохоронці отримали о 4 ночі.
Встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння - драгер показав 1,2 проміле. На місці поліцейські допитали свідків та оглянули місце пригоди. Авто вилучили, а українця заарештували. Слідство триває.
Facebook, Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach
- Машина влетіла в натовп людей: на ралі в Росії сталася моторошна аварія (відео)
- На Житомирщині легковик влетів в дерево і загорівся: троє загиблих
- Драгер навіть цифри не показав: у Києві п'яний водій встановив алкогольний антирекорд (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram