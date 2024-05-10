УНІАН з'ясував, про кого йдеться.

ВАКС підтримав позицію САП та застосував запобіжний захід у вигляді 12 млн грн застави для Андрія Клочка, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн.

Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура. У її повідомленні йдеться:

"10 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді 12 млн грн застави до чинного народного депутата України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн". Відео дня

Також на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:

Прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися за межі міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу. Як повідомляється, строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного – до 10 липня 2024.

За даними джерел редакції, йдеться про народного депутата Андрія Клочка.

Що відомо про справу проти нардепа

2 травня СБУ інформувала, що нардепу повідомили про підозру у незаконному збагаченні на понад 11 мільйонів гривень. Розслідування розпочали після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info.

У межах досудового розслідування, встановлено, що у 2020-2021 роках народний обранець набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн - п’ять квартир у м. Києві, три земельні ділянки на Київщині, два нежитлові приміщення, а також автомобілі Tesla та Mersedes-Benz.

Водночас переважну частину набутого майна депутат оформив на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Проте з’ясувалося, що ані офіційного доходу та заощаджень його та дружини за цей період, ані доходів його родичів не було достатньо для придбання цього майна. Різниця між вартістю придбаного майна та коштів нардепа становить 11 млн грн.

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