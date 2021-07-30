В аварії постраждала чергова по переїзду.

Вантажівка, яка перевозила комбайн, зіткнулася з поїздом. В аварії серйозно постраждала чергова по переїзду.

Про це повідомляє прес-служба поліції Полтавської області.

Інцидент стався близько 3:00 в селі Покровське Решетилівської громади

За даними правоохоронців, 56-річний водій вантажного автомобіля "Daf" з Дніпропетровської області перевозив комбайн. Вантажівка виїхала на залізничний переїзд, де в нього врізався товарний поїзд.

Читайте такожВодій збив підлітка на Миколаївщині й утік: його затримання під Києвом показали на відео"На щастя, жертв немає. В результаті ДТП отримала тілесні ушкодження чергова по переїзду, а транспортні засоби отримали механічні пошкодження", - йдеться в повідомленні.

У жінки скальпована рана, її доставили в лікарню.

Через аварію рух поїздів було обмежено на дві години. На цю мить рух повністю відновлено.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні через аварію на залізничному переїзді затримуються ряд поїздів. Уточнюється, що зіткнулися поїзд і вантажний трейлер на регульованому переїзді біля станції Решетилівка.

Автор: Анастасія Горбачова