Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до п'ятнадцяти років.

У Запорізькій області поліція затримала чоловіка, який в новорічну ніч вбив свою мачуху.

Читайте такожНе повернули решту за пельмені: на Одещині чоловік молотком ледь не забив до смерті сусідівЯк повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, 1 січня о 00:40 до чергової частини поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з приватних будинків в місті Дніпрорудному сталося вбивство жінки.

Як з'ясувалося, між мачухою 1959 року народження та пасинком 1987 року народження виник конфлікт, під час якого чоловік «руками й ногами завдав жінці чисельні тілесні ушкодження». Коли зрозумів, що вона померла, зателефонував до поліції та зізнався у скоєному.

Чоловіка затримано, вирішується питання про повідомлення йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’ятнадцяти років.

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Автор: Надя Пришляк