Українець мав праювати на фермі, де зрештою і виявили його тіло.

Після вбивства трьох українців у Варшаві поліція Польщі розслідує нове жорстоке вбивство громадянина України. Його розчленоване тіло знайшли на місці пожежі на фермі в селі Рокіцини в Поморському воєводстві. Як пише Agropolska, у даній справі затримано трьох осіб.

В ніч з 11 на 12 травня на згаданій фермі сталася пожежа. Після того, як вогонь було локалізовано, на згарищі виявили тіло чоловіка. Швидко з’ясувалося, що тіло має сліди злочину та було частково розчленоване. Згодом з’ясувалося, що загиблий є громадянином України.

"Можу підтвердити, що в Рокицинах сталося вбивство. Не хочу вражати моторошними подробицями, скажу лише, що подія була надзвичайно драматичною", – розповів журналістам окружний прокурор Патрік Вегнер.

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Наразі у справі затримано трьох осіб – двох чоловіків і жінку. Чоловіків звинуватили у вбивстві з особливою жорстокістю та в якості запобіжного заходу взяли під варту строком на 3 місяці. Їм загрожує довічне ув’язнення. Жінку звинувачують у ненаданні першої медичної допомоги та приховуванні слідів злочину. Їй загрожує до 5 років ув'язнення.

Інші подробиці злочину не наводяться, але журналісти припускають, що, зважаючи на озвучені відомості, пожежа теж спалахнула не випадково, а була розпочата навмисне, щоб замести сліди.

Відомо, що 48-річний українець мав працювати на цій фермі. Заарештовані - 37-річний власник ферми, його 35-річна дружина та 34-річний працівник ферми.

Інші трагічні події з українцями за кордоном

Як писав УНІАН, на початку травня двоє українців загинули у жахливій ДТП у Варшаві. Автомобіль, в якому перебували українці, спалахнув одразу після зіткнення з деревом.

Також ми розповідали, що у Будапешті громадянин Казахстану завдав ножових поранень 48-річному українцю, від чого той помер на місці. За даними слідства, трагедія сталася в результаті сварки та бійки між чоловіками.

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