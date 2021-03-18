За словами самого затриманого, він близько десяти разів ударив пенсіонера молотком по голові.

В Одеській області затримано жителя Ананьївської об'єднаної територіальної громади, якого підозрюють у вбивстві 81-річного односельчанина за відмову позичити грошей.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, мертвого пенсіонера виявили в його власному будинку сусіди, стурбовані тим, що він другий день не виходить на вулицю.

У 81-річного чоловіка були травми голови, які спричинили смерть.

«За висновком експерта, смерть потерпілого настала унаслідок множинних відкритих переломів кісток склепіння черепа», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що протягом тижня поліцейські відпрацьовували різні версії вбивства, перевіряли на причетність до нього жителів села й інших громадян. Під підозру потрапив 28-річний односельчанин загиблого.

На допиті він повідомив, що померлий відмовився позичити йому гроші, за що і поплатився. Він прийшов додому до пенсіонера і молотком, який приніс із собою, завдав тому близько десяти ударів по голові. Знаряддя вбивства зловмисник викинув у піч, звідки його в обгорілому вигляді вилучили криміналісти.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Призначено низку експертиз, серед яких судово-психіатрична.

Відкрито провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Автор: Лариса Козова