Постраждалого госпіталізували, а його батька затримали.

Під Києвом родинна суперечка ледь не закінчилася трагедією. У селі Шевченкове Броварського району 61-річний чоловік вдарив рідного 26-річного сина сокирою по голові.

Про це повідомляється на сторінці Поліції Київської області у Facebook.

Інцидент стався 23 листопада приблизно о 22:00. Між батьком та сина виникла словесна суперечка, яка переросла у бійку. 61-річний чоловік схопився за сокиру. Він вдарив нею по голові свого родича.

26-річного постраждалого госпіталізували. На момент інциденту у будинку, де батько ледь не вбив сина, знаходилася колишня дружина підозрюваного. Саме вона викликала швидку допомогу. На місці також працювали правоохоронці.

"Як з’ясувалося, у будинку проживає розлучене літнє подружжя спільно із сином. Конфлікти між чоловіками виникали періодично. Того вечора між рідними теж виникла сварка, і у розпалі емоцій 61-річний батько схопив сокиру та завдав синові удар по голові", - розповіли у прес-службі.

Чоловіка, який вдарив сокирою сина, затримали. Йому вже повідомили про підозру у скоєнні злочину за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. 61-річному чоловіку загрожує до восьми років тюрми.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Полтавщині чоловіка засудили до довічного ув’язнення за жорстоке вбивство батьків. Він забив родичів сокирою та спалив будівлі, де вони перебували.

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Автор: Поліна Кузенко