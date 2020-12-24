Вночі 24 грудня у місті Андрушівка Житомирської області 28-річний чоловік загинув у результаті вибуху гранати у будинку, де він проживав разом з батьками.
Читайте такожВ Одеській області прикордонник відібрав у дітей бойову гранату, з якою вони гралися біля річкиПро це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ГУНП у Житомирській області.
«Повідомлення надійшло близько 3:15. Схвильована жінка розповіла, що у веранді оселі щойно знайшла сина з тілесними ушкодженнями. У ході огляду встановлено, що хлопець загинув у результаті травм, отриманих від вибуху гранати. За зібраною попередньо інформацією, останнім часом він був у пригніченому стані», – повідомили у прес-службі.
Наразі триває огляд місця події.
«У рамках відкритого кримінального провадження ми з’ясовуємо, чи вибух стався через необережне поводження з боєприпасом, чи це самогубство. Крім того, нас цікавить походження небезпечного предмета», - прокоментував начальник Андрушівського відділення поліції Олександр Прокопчук.
У прес-службі ГУ Нацполіції в Житомирській області кореспонденту УНІАН уточнили, що загиблий не був учасником бойових дій.
«Хлопець не був учасником АТО та передсмертної записки не лишав», - сказала керівниця прес-служби ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко.
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