Мати знайшла свого сина мертвим.

Вночі 24 грудня у місті Андрушівка Житомирської області 28-річний чоловік загинув у результаті вибуху гранати у будинку, де він проживав разом з батьками.

Читайте такожВ Одеській області прикордонник відібрав у дітей бойову гранату, з якою вони гралися біля річкиПро це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ГУНП у Житомирській області.

«Повідомлення надійшло близько 3:15. Схвильована жінка розповіла, що у веранді оселі щойно знайшла сина з тілесними ушкодженнями. У ході огляду встановлено, що хлопець загинув у результаті травм, отриманих від вибуху гранати. За зібраною попередньо інформацією, останнім часом він був у пригніченому стані», – повідомили у прес-службі.

Наразі триває огляд місця події.

«У рамках відкритого кримінального провадження ми з’ясовуємо, чи вибух стався через необережне поводження з боєприпасом, чи це самогубство. Крім того, нас цікавить походження небезпечного предмета», - прокоментував начальник Андрушівського відділення поліції Олександр Прокопчук.

У прес-службі ГУ Нацполіції в Житомирській області кореспонденту УНІАН уточнили, що загиблий не був учасником бойових дій.

«Хлопець не був учасником АТО та передсмертної записки не лишав», - сказала керівниця прес-служби ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко.

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Автор: Марина Чорноштан