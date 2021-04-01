На подвір'ї будинку одного із сіл Львівського району Львівської області стався вибух.
За інформацією Відділу комунікації поліції Львівської області, вибух стався 31 березня. Від отриманих травм на місці загинув 47-річний хазяїн будинку.
"Попередньо встановлено, що вибухнула, ймовірно, ручна граната РГД-5", - зазначили правоохоронці.
Слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою "самогубство" та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
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Видання ZAXID.NET з посиланням на власні джерела в поліції повідомляє, що загиблий - колишній учасник антитерористичної операції на сході України, а бойова граната, яка вибухнула, була в кишені його штанів.
За даними видання, від вибуху чоловікові відірвало ногу, а вже за кілька хвилин він помер.
Журналісти з'ясували, що загиблий жив з батьком, був неодружений, дітей не мав. Спиртним не зловживав та вів спокійний спосіб життя.
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