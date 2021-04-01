За даними ЗМІ, загиблий - колишній учасник антитерористичної операції на сході України, а бойова граната, яка вибухнула, була в кишені його штанів.

На подвір'ї будинку одного із сіл Львівського району Львівської області стався вибух.

За інформацією Відділу комунікації поліції Львівської області, вибух стався 31 березня. Від отриманих травм на місці загинув 47-річний хазяїн будинку.

"Попередньо встановлено, що вибухнула, ймовірно, ручна граната РГД-5", - зазначили правоохоронці.

Слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою "самогубство" та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Видання ZAXID.NET з посиланням на власні джерела в поліції повідомляє, що загиблий - колишній учасник антитерористичної операції на сході України, а бойова граната, яка вибухнула, була в кишені його штанів.

За даними видання, від вибуху чоловікові відірвало ногу, а вже за кілька хвилин він помер.

Журналісти з'ясували, що загиблий жив з батьком, був неодружений, дітей не мав. Спиртним не зловживав та вів спокійний спосіб життя.

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Автор: Катерина Комолова