За попередньою інформацію надзвичайна ситуація сталася на ГРС «Новаки».

Вибух та пожежа у місті Лубни полтавської області стались внаслідок розгерметизації газопроводу.

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Про це повідомляє місцевий сайт «Полтавщина». Зазначається, що пригода сталась о 15:48. Інформації про потерпілих поки не має. У поліції області повідомили, що усі причетні служби направилися на місце пригоди для локалізації та гасіння пожежі.

Тим часом АТ «Лубнигаз» повідомило про вибух на ділянці поблизу села Калайдинці:

«Ми отримали оперативну інформацію, що на магістральному газопроводі, який обслуговує «Оператор газотранспортної системи України» (Укртрансгаз) стався вибух на ділянці, поблизу с. Калайдинці. Можливі аварійні відключення газу. Будь-ласка, якщо газ буде відключено, переконайтеся, що усі газові комфорки будуть закритими», - вказали на підприємстві.

За попередньою інформацію надзвичайна ситуація сталася на ГРС «Новаки».

Вибух під Полтавою

Раніше стало відомо, що в місті Лубни Полтавської области пролунав потужний вибух та почалась пожежа.

Очевидці публікують в мережі відео з місця пригоди.

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Автор: Дмитро Захаров