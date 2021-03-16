З самого ранку на місці вибуху працювали слідчі, кінологи, вибухотехніки та криміналісти.

Розбиті покрівлі та машини, вибиті шибки та залишки людського тіла на городах, так у столичному передмісті Боярці о четвертій ранку прогримів потужний вибух. Люди досі не можуть оговтатися від стресу.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Будинок 90-річної Марії Терлицької постраждав найбільше. Вибух стався прямо біля її паркану. Вибуховою хвилею вибило скло, зірвало дах, розбило частину стіни. О четвертій ранку, коли стався вибух вся сім'я якраз спала. На щастя ніхто не постраждав, але злякалися сильно.

У будинку місцевого жителя Володимира не вціліло жодне вікно. Вибуховою хвилею зруйнувало паркан і роздрібнило авто сина. Розповідає, звук був такої сили, як ніби в будинок влучив снаряд.

"Я думав, що ракета прилетіла. Ганчірок немає, але валяються шматочки м'яса. Повно, у мене з городу вже забрали", - каже Володимир Байда.

У дворі його будинку досі лежать шматки плоті. Місцеві кажуть, їх розкидало щонайменше на 300 метрів. Вони припускають, що це останки людини.

"І у нас були залишки, а ми на паралельній вулиці живемо", - каже місцева мешканка.

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З самого ранку на місці вибуху працювали слідчі, кінологи, вибухотехніки та криміналісти. Що розірвалося, поки правоохоронці не коментують, але підтверджують загибель людини. Швидше за все саме його останки розкидало по вулиці. Хто ця людина і що вибухнуло - з'ясовує слідство. Місцеві впевнені, що це був боєприпас.

"Був сильний запах пороху і радіус ураження дуже великий", - додають місцеві.

Вибухом розірвало дроти і пошкодило трансформаторну будку, тому півдня кілька десятків будинків були без світла та Інтернету.

На місці трагедії побували місцеві чиновники. Обіцяли допомогти відновити будинок Марії. А місцеві жителі вже почали розбирати уламки і лагодити будівлі самостійно.

Вибух у Боярці: що відомо

У Боярці під Києвом близько 4 ранку прогримів потужний вибух.

В результаті вибуху був пошкоджений трансформатор, лінії електропередач, чотири автомобілі, вікна і паркани п'яти найближчих будинків. На місці утворилася воронка.

За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею КК про умисне вбивство.

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Автор: Денис Прядко