Сьогодні, 12 лютого, на дитячому майданчику на Чоколовському бульварі стався вибух, внаслідок якого загинув 50-річний чоловік.

За фактом вибуху на дитячому майданчику у Києві, внаслідок якого загинув чоловік, розпочато два кримінальних провадження.

Про це повідомили у прес-службі столичної поліції.

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"Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито два кримінальних провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – самогубство, а також за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Вибух у Києві подробиці

Сьогодні, 12 лютого, на дитячому майданчику на Чоколовському бульварі стався вибух, внаслідок якого загинув 50-річний чоловік.

За словами очевидців, перед вибухом він розповів, що втратив сенс життя.

За даними ЗМІ, у чоловіка були непрості стосунки з дружиною, а також троє дітей. Ще був старший син, але кілька років тому він трагічно загинув.

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Автор: Світлана Закелова