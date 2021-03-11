Аварія суховантажу Volgo Balt 179 / скріншот
У мережі з'явилося відео з місця аварії суховантажу Volgo Balt 179 недалеко від румунського порту Констанца у Чорному морі.
Відеозапис опублікувало видання «Думська» на YouTube-каналі.
Біля берегів Румунії затонуло судно з українцями: що відомо
- У Чорному морі біля берегів Румунії затонуло судно з 13 українцями. Двоє загинули, тривають пошуки ще одного моряка.
- Операція з порятунку членів екіпажу судна Volgo Balt 179, яке зазнало аварії в Чорному морі, триває.
- У Державній службі морського та річкового транспорту України розкрили імена врятованих моряків.
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