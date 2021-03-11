На борту суховантажу було 13 членів екіпажу.

У мережі з'явилося відео з місця аварії суховантажу Volgo Balt 179 недалеко від румунського порту Констанца у Чорному морі.

Відеозапис опублікувало видання «Думська» на YouTube-каналі.

Біля берегів Румунії затонуло судно з українцями: що відомо

У Чорному морі біля берегів Румунії затонуло судно з 13 українцями. Двоє загинули, тривають пошуки ще одного моряка.

Операція з порятунку членів екіпажу судна Volgo Balt 179, яке зазнало аварії в Чорному морі, триває.

У Державній службі морського та річкового транспорту України розкрили імена врятованих моряків.

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Автор: УНІАН