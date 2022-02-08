Тепер йому загрожує до 15 років в'язниці.

На столичній Оболоні правоохоронці затримали 43-річного киянина, який застрелив свою співмешканку.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Зазначається, що вночі 7 лютого на спецлінію 102 надійшло повідомлення від киянина про те, що на вулиці Прирічній він випадково поранив свою цивільну дружину. За адресою негайно виїхали медики та слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

"На місці події правоохоронці встановили, що чоловік та жінка спільно розпивали алкогольні напої й вирішили розважитись за допомогою зброї. Чоловік приставив до голови потерпілої травматичний пістолет і вистрелив їй у потилицю", - йдеться в повідомленні.

Під час надання невідкладної медичної допомоги 37-річна потерпіла померла.

Співробітники поліції вилучили зброю та затримали киянина в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчий відділ Оболонського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

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Раніше УНІАН писав, як у Німеччині жінка вбила 5 своїх дітей через фото колишнього.

А чоловік застрелив дружину і трьох маленьких дітей через сертифікат про вакцинацію.

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