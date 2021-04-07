Підпалювача затримали, розпочато кримінальне провадження.

У Києві екс-депутат спалив дружині авто та намагався спалити квартиру.

Про це у Telegram повідомляє "Київ оперативний".

За даними каналу, вчора ввечері до поліції надійшло повідомлення про домашнє насильство.

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Як тільки копи прибули на місце - місцеві мешканці почали скаржитися на нетверезого чоловіка, який приїхав на автомобілі Bentley та підпалив квартиру на 16-ому поверсі.

Як повідомляється, мешканців було евакуйовано, а підпалювача затримано.

Виявилося, що на момент підпалу у квартирі знаходилася дружина екс-нардепа та четверо неповнолітніх дітлахів.

Також зі слів сусідів стало відомо, що за декілька днів до цього інциденту, у цьому ж подвір’ї чоловік підпалив Mercedes своєї дружини.

"За фактом умисного знищення та пошкодження майна розпочато кримінальне провадження. Зараз слідчі готують чоловікові повідомлення про підозру", – розповіли "Сегодня" в поліції.

За даними видання, мова йде про Віталія Даниленка, який у 2014-му очолював комісію Київради з питань сім'ї, молоді та спорту.

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Автор: Катерина Лиманська