Внаслідок підриву постраждали люди

У Харківській області під час службового виїзду підірвався на міні автомобіль "Харківобленерго".

Про це повідомляє у Telegram Харківська міська рада.

Зазначається, що подія сталася 8 квітня на околиці Дергачів, коли бригада енергетиків їхала на усунення аварійного пошкодження в електромережі.

"За попередніми даними, службовий пікап на грунтовій дорозі наїхав на міну. Внаслідок вибуху двоє працівників Дергачівського РЕМ отримали поранення, їх доставили до лікарні. Від автівки залишилася "купа" заліза", - йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що 7 квітня електромонтери Тростянецької експлуатаційної бригади АТ "Сумиобленерго" підірвалися на протитанковій міні. В результаті інциденту одна людина загинула, а двоє отримали важкі поранення.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Ворог бомбив як військові об'єкти, так і цивільну інфраструктуру, вбиваючи мирне населення в Києві, Харкові, Чернігові, Маріуполі, Одесі, Миколаєві та інших населених пунктах.

4 квітня в Міноборони України попереджали, що окупанти готуються оточити сили ООС і захопити Харків. Водночас міський голова Ігор Терехов закликав жителів не панікувати і запевнив, що місто добре озброєне і підготовлене до оборони.

За минулу добу російські загарбницькі сили завдали 48 ударів по Харкову і району, в результаті чого постраждали 15 осіб.

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