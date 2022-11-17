Контррозвідники Служби безпеки України затримали агента воєнної розвідки РФ, який передавав росіянам дані про підрозділи Сил оборони та місця розташування енергетичних об’єктів у Вінницькій області.
Затриманим виявився колишній радянський військовий, який на початку 1990-х звільнився з армії і після цього проживав у Вінницькій області, про це повідомила прес-служба СБУ.
"Контррозвідка Служби безпеки викрила "розконсервованого" агента головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ) в ході багатоетапної спецоперації у Вінницькій області. Зловмисник приховано збирав інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони на території регіону", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, він передавав агресору точні координати стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури та споруд системи життєзабезпечення.
Саме за його "наводкою" окупанти планували здійснити серію прицільних ракетних ударів по енергогенеруючих підприємствах в області.
Зазначається, що у результаті слідчо-оперативних дій співробітники СБУ встановили перебування і затримали ворожого агента, чим запобігли спробі передачі до РФ координат українського енергооб’єкту.
За оперативними даними, вже на початку 1990-х він був завербований представниками російської воєнної розвідки, які після розпаду СРСР перевели його в "режим очікування".
"На початку повномасштабного вторгнення на нього вийшов кадровий співробітник російського гру і запросив "допомогу" у проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України. Зрадник погодився на "пропозицію", після чого отримав ворожі завдання", - розповіли в СБУ.
Для виконання цих завдань він приховано спостерігав за українськими об’єктами і здійснював фото-, відеофіксацію. Отримані відомості передавав до РФ через заздалегідь відпрацьований "Телеграм"-канал у вигляді відміток на електронних картах з медіафайлами.
Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільний телефон з доказами листування з російським "куратором".
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2. ст. 111 (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Раніше стало відомо, що в Одеській області затримали диверсанта російської воєнної розвідки, який готував вибухи на місцевій залізниці.
Ситуація у Вінницькій області під час війни з РФ - найважливіше
Вороги вже не раз атакували регіон, є жертви, постраждалі та руйнування. 11 листопада супротивник поцілив в один із об'єктів критичної інфраструктури. За даними влади, на місці "прильоту" працювали рятувальні служби.
У Вінницькій обласній воєнній адміністрації повідомили, що немає жертв, але не уточнили, что є постраждалі.