Серед цих злочинців представники військово-політичного керівництва країни-агресора.

В Україні наразі ідентифікували понад 232 тисячі військових злочинців та зрадників. У списку понад 400 представників Російської Федерації.

У Міністерстві внутрішніх справ повідмили, що правоохоронці ідентифікують злочинців і вносяться дані до міжвідомчої інформаційної підсистеми "Воєнний злочинець". Це дає можливість довести їхню причетність до того чи іншого злочину.

Станом на 3 серпня до інформаційної підсистеми внесені відомості про 232 131 особу, з яких 197 857 - військовослужбовців російських окупаційних військ, 401 особа - представники військово-політичного керівництва країни-агресора.

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Крім того, серед ідентифікованих 3 522 представника незаконних збройних формувань та приватних військових компаній, а також 3 267 колаборантів та зрадників України.

Доступ до підсистеми для наповнення та обміну інформацією мають також СБУ, ГУР, СЗР, Генштаб ЗСУ, ДБР, Офіс Генпрокурора, ДПСУ, ДПтС України, НАБУ, БЕБ.

"За військовими злочинцями стежать не тільки наші правоохоронці, але й Європол", - зазначає МВС.

Війна в Україні - розслідування військових злочинів

У червні в Гаазі почав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA). Рішення прийняли у березні 2023 року під час конференції United for Justice у Львові. Тоді генеральні прокурори країн-членів спільної слідчої групи (JIT) підписали додаток до Угоди про створення JIT щодо початку роботи на базі Євроюсту Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України.

Створення Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії РФ ініціював Офіс генерального прокурора за підтримки Євроюсту, Міжнародного кримінального суду та у партнерстві з Литвою, Польщею, Латвією, Естонією, Словаччиною та Румунією.

Перед тим, 2 лютого, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, анонсуючи створення у Гаазі ICPA, нагадала, що українські правоохоронці працюють разом із європейськими колегами та збирають докази для притягнення Росії до відповідальності за скоєні злочини.

19 січня Європарламент проголосував за резолюцію щодо створення трибуналу для вищого керівництва РФ, зокрема для президента Володимира Путіна, за злочини та агресію проти українців. У резолюції йдеться також про притягнення до відповідальності самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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