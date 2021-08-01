Останню інспекцію тунелю завершили за три дні до інциденту

У Норвегії в тунелі Тродаль, на трасі Е39, на північ від Бергена, в районі містечка Матре камінь, що зірвався зі стелі, впав на легковий автомобіль.

В результаті автомобіль пошкоджений настільки, що не підлягає відновленню. Про це повідомляє NRK.

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У компанії-операторі дороги повідомили, що камінь важив близько тонни та під час падіння він проломив кришу автомобіля.

Машину повністю зруйновано, проте вціліла зона, де було розташоване водійське сидіння.

Як повідомляє видання, камені потрапили в ще одне авто, проте завдали меншої шкоди. Жінка-свідок події, що під'їхала туди через кілька хвилин після інциденту, розповідала, що водій був шокований, проте самостійно вийшов з автомобіля.

Понад шість годин після інциденту проїзд по тунелю був закритий, поки прибирали уламки та перевіряли, чи можливо в цій зоні падіння інших каменів.

Згодом стало відомо, що водій легковика, в який потрапив камінь - 41-річний громадянин Польщі, який живе в Норвегії. Він їхав зустріти дітей в аеропорту.

"Це немов нове життя, новий шанс. Я тепер точно буду проводити більше часу з сім'єю, а не на роботі, як це бувало зазвичай", - розповів він у коментарі.

Мер муніципалітету Масфйорден Карстейн Тотланд сказав, що дуже здивований таким інцидентом саме в цьому тунелі, тому що його нещодавно оновлювали.

"Тунелі - це завжди певний ризик, але в нашій частині країни будувати дороги без них непросто", - зазначив він.

Повідомляється, що останню інспекцію тунелю завершили за три дні до інциденту.

Автор: Олена Коваленко