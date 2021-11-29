Правоохоронці вилучили понад 400 фіктивних печаток та більше ніж дві тисячі підроблених бланків.

Поліція Київської області викрила підпільний центр, який займався виготовленням фейкових СOVID-сертифікатів і державних документів.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції області.

Встановлено, що фірму, яка здійснювала підробки документів для усунення перешкод під час перетину державного кордону, організувала 50-річна жителька села Софіївська Борщагівка спільно з 46-ти та 53-річним киянами.

До установи звертались як громадяни України, так й іноземці.

"Фігуранти вносили неправдиві відомості до електронних систем Міністерства цифрової трансформації України. Вартість послуги складала 250 доларів", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожВ Одесі викрили схему підробки COVID-сертифікатівВ офісі та за місцями проживання фігурантів правоохоронці провели п'ять санкціонованих обшуків, під час яких вилучили 420 кліше печаток різних підприємств, установ та організацій, 2 373 незаповнених бланків підприємств, установ та організацій, 25 підроблених свідоцтв про СOVID-вакцинацію, підроблені посвідки на тимчасове проживання іноземців, комп’ютерну техніку, в тому числі обладнання для виготовлення фальшивих документів, флеш-накопичувачі, пластикові картки для виготовлення підроблених документів, мисливський карабін, пристрої для відстрілу гумових куль, набої, мобільні телефони, картки різних операторів.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

За скоєне фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нині правоохоронці перевіряють причетність інших працівників фірми до участі у злочинних схемах.

Раніше стало відомо, що у Києві нейтралізували транснаціональне злочинне угруповання, яке займалося підробкою посвідчення представників дипломатичної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Автор: Інна Андаліцька