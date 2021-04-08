Інцидент стався на одній з АЗС.

У Києві водій автомобіля Mazda на прохання жінки-касира надіти захисну маску плюнув їй в обличчя та втік.

Читайте такожУ Києві чоловік вистрілив у охоронця магазину через повагу про маскуВідео інциденту з камери відеоспостереження опубліковано на Facebook-сторінці пабліку «Київ оперативний».

Інцидент стався на АЗС на Харківському шосе, 68.

«Зовсім кукуха не варить. Коли жінка-касир попросила його надіти маску - почав сперечатися, а потім нахабно плюнув їй в обличчя та втік. Сподіваємося, що швидко знайдуть», - йдеться у підписі до відео.

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Автор: Катерина Шварц