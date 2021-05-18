Інцидент стався 17 травня.

Заступник начальника управління патрульної поліції Дніпропетровської області В'ячеслав Маслюк прокоментував бійку з підлеглим Максимом Калиняком, яка сталася 17 травня.

Відео його коментаря опублікували на YouTube-каналі «Журналісти Стремоусова».

За словами Маслюка, він йшов коридором та побачив, що патрульний Калиняк знімає його на телефон. Він зробив йому зауваження, та між ними зав'язалася бійка. Поліцейський почав кричати про напад на співробітника та намагався затримати заступника начальника управління поліції.

«Я йду коридором. Він стоїть з телефоном та знімає. Я починаю віддалятися та відштовхую його, він намагається мене затримувати. Я його не бив, клянусь. Мені не соромно сказати. Ми билися, не билися – боролися», – заявив В'ячеслав Маслюк.

Читайте такожПатрульні у Чернігові застрелили чоловіка, який ішов на них із ножами: прокуратура відкрила кримінальну справуНа допомогу йому, з його слів, приспіли двоє співробітників відділу кадрів, які допомогли заспокоїти патрульного.

Маслюк каже, що в результаті бійки теж постраждав та отримав струс мозку й розбиту фалангу пальця. Він також написав заяву про побиття.

Бійка у патрульній поліції Дніпра: що ще відомо

За версією Максима Колиняка, бійка сталася на ґрунті того, що він планував донести до вищого керівництва інформацію про корупцію та свавілля в органах патрульної поліції Дніпропетровської області.

Конфлікт стався 17 травня в будівлі управління патрульної поліції.

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Автор: Катерина Шварц