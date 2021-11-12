Спроба ввезення тротилової шашки була через "Каланчак".

З окупованого Криму намагалися провезти в Україну вибухові речовини у банці з варенням.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

В повідомленні сказано, що під час огляду на контрольному пункті в’їзду-виїзду "Каланчак" з тимчасово окупованого Криму автомобіля "Рено Трафік" виявлено банку варення, в якій знаходилася тротилова шашка вагою 400 грамів.

В машині був водій та троє пасажирів – громадяни України. Також зазначається, що в одного з пасажирів прикордонники виявили дві одиниці холодної зброї.

Читайте такожМедики розповіли про стан дітей, яких учора у Харкові збив позашляховикВ ДПСУ повідомляють, що за фактом виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", військовослужбовці повідомили представників Національної поліції.

Наразі слідчі дії тривають.

Раніше повідомлялося, що прикордонники затримали чоловіка, який намагався вивезти в Росію ікону, приклеївши її на спину.

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Автор: Надя Пришляк