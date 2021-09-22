На місці замаху на Шефіра проводять слідчі дії.

Опубліковано кадри з місця замаху на першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

Кореспондент УНІАН показав, що відбувається на місці, де обстріляли машину Шефіра.

Читайте такожБуло моторошно: Шефір розповів подробиці замаху на нього (відео)Над місцем замаху на помічника Зеленського кружляє вертоліт. Попередньо, автомобіль був обстріляний з лісосмуги, де зараз перебуває багато правоохоронців. Також до прочісування території залучено Нацгвардію.

Замах на Шефіра: всі подробиці

22 вересня в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України Сергія Шефіра. В результаті був поранений водій. Зараз він перебуває в реанімації в лікарні "Феофанія".

Сам Шефір не постраждав.

За даними прокуратури, між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю з лісопосадки було скоєно близько 18 пострілів з автоматичної зброї.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК – замах на вбивство двох і більше осіб.

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Автор: Ольга Робейко