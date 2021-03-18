У Єгипті за загадкових обставин помер 21-річний тернопільський студент Антон Зінкевич.
Про це повідомляє видання «Номер 1»
Про смерть сина відомого тернопільського священика Анатолія Зінкевича стало відомо в середу, 17 березня.
"Антон Зінкевич з друзями поїхав на відпочинок до Єгипту. Увечері ліг спати і не прокинувся. Вранці друзі виявили Антона вже мертвим. Що сталося з молодим хлопцем, поки не відомо", - йдеться в повідомленні.
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Зараз вирішується питання про транспортування тіла покійного хлопця в Україну.
"Антон був позитивною, хорошою людиною, завжди приходив на допомогу, підтримував у складній ситуації і, попри все, йшов до своєї мети, був креативним, життєрадісним, наполегливим, мріяв отримати професію історика", - повідомляється на сайті Тернопільського національного педагогічного університету, де навчався хлопець.
Отець Антона Анатолій Зінкевич був настоятелем відомого Тернопільського Свято-Троїцького духовного центру імені Данила Галицького Української Православної церкви. Чоловік помер два роки тому - 13 лютого 2019 року.
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