Жінка стверджує, що тіло її чоловіка було все в забоях.

У селі Гожули під Полтавою знайшли мертвим чоловіка-ювеліра. За версією правоохоронців, він помер від переохолодження, та його дружина Тетяна заявляє про вбивство.

Тіло Миколи виявили перехожі на одній із вулиць села. Напередодні смерті він зустрічався зі своїм односельцем, йдеться в сюжеті ТСН.

Дружина Тетяна розповіла, що її чоловік побував напередодні смерті в будинку одного з односельців, це зафіксували камери. А потім він вийшов звідти один, йшов під парканом й до половини роздягнутий.

Читайте такожРозстріл АТОшників на Житомирщині: обвинувачений зробив гучну заяву в суді (фото)Жінка стверджує, що тіло її чоловіка було все в забоях, зуби вибиті, на голові - шрам, а біля нирки - колоті рани. У поліції ж просять почекати на розширені висновки експертів, які будуть за кілька тижнів.

"Призначено низку додаткових експертиз, оскільки під час огляду тіла були виявлені зовнішні ознаки тілесних ушкоджень. Можливо, в цього чоловіка перед цим був з кимось конфлікт", - заявляють правоохоронці.

У загиблого таки був конфлікт з односельцем після вживання спиртного, повідомляє ТСН, посилаючись на власні джерела.

Раніше на Полтавщині 29-річного чоловіка засудили до довічного позбавлення волі за умисне вбивство своїх батьків. Після з’ясування стосунків син вдарив сокирою по шиї батька, який перебував у флігелі, а невдовзі за допомогою сокири та ножа позбавив життя матір, яка спала в будинку.

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Автор: Ольга Робейко