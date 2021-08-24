У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що інформація про нібито захоплення українського літака у Кабулі не відповідає дійсності. Про це раніше повідомляв заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.
Речник МЗС Олег Ніколенко спростував цю інформацію у коментарі кореспонденту УНІАН.
"Захоплених українських літаків в Кабулі чи деінде немає. Інформація про "захоплений літак", яку тиражують деякі ЗМІ, не відповідає дійсності", - наголосив Ніколенко.
Речник зазначив, що усі літаки, які залучала Українська держава для евакуації громадян з Афганістану, безпечно повернулися. "Нагадаю, що наразі було три евакуаційні рейси, які вивезли 256 людей", - сказав Ніколенко.
Також речник зазначив, що заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін пояснював безпрецедентний рівень труднощів, з якими доводилося стикатися дипломатам, щоб врятувати українців.
Читайте такожУ ДТП загинув український рекордсмен і його дочка (фото)"Маємо розуміти, що ситуація в аеропорту наближена до хаосу, багато людей намагаються зачепитися хоча б за якусь можливість залишити країну. Потрібно було забезпечити, щоб необхідні люди сіли на необхідний літак в безпечних умовах, і далі безпечно повернулися додому", - зауважив Ніколенко.
За його словами, МЗС на зв‘язку з українцями, які залишилися в Афганістані, і пропрацьовує можливі безпечні шляхи їх евакуації.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що "Талібан" висунув крайній термін виведення військ з Афганістану.
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