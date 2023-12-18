Елементи обладнання для зняття інформації виявили 18 грудня, зазначили у Генштабі Збройних сил України.

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердили, що було знайдено обладнання для прослуховування інформації.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу у Facebook. Зазначається, що вчора, 18 грудня, під час планової перевірки приміщень, в одному з місць дислокації було виявлено елементи обладнання для зняття інформації.

"Пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи головнокомандувача Збройних сил України та працівників Апарату забезпечення його діяльності", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що інформацію передано Службі безпеки для встановлення обставин цього інциденту, його наслідків та осіб, які до нього причетні.

"Прослушка" Залужного - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

Провадження відкрито за статтею 359 ч. 2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

В СБУ наголошували, що техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи.

За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Даний технічний пристрій буде передано на експертизу.

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