Зловмисники - виконавці затримані та дають покази на замовників.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, член фракції партії "Слуга народу" Данило Гетманцев повідомив про замах на вбивство замголови Державної податкової служби Євгена Сокура. Про це Гетманцев написав у Telegram.

"Зі вчора почали просочуватись окремі чутки, але поліція просила не розголошувати до ранку жодної інформації. До ранку. Тому відповім всім одночасно зараз. Так, вчора о 7:50 стався замах на вбивство заступника Голови ДПС України Євгена Сокура. Напад в центрі міста. Замовники - схемщики, що втратили "бізнес" та перейшли межу", - зазначив нардеп.

Він додав, що Сокура вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку.

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"Зловмисники - виконавці затримані та дають покази на замовників", - повідомив Гетманцев.

Він запевнив, що цей замах не зупинить подальшу боротьбу з "конвертаторами, корупціонерами - кланами, що смокчуть кров нашої країни понад 30 років".

Євген Сокур - що про нього відомо

На сайті ДПС Сокура представлено як виконуючого обов'язки заступника голови ДПСУ, він має VI ранг державного службовця. У червні там було повідомлення про те, що Євген Сокур представляв напрями цифровізації ДПС. У червні повідомлялось, що він він представляв напрями цифровізації ДПС.

Син екс-нардепа замовив убивство депутата з Вінничини: що відомо

Як повідомляв УНІАН, на Вінничині син колишнього нардепа-регіонала замовив убивство депутата. Чоловік знайшов посередників, яким доручив підібрати виконавців, й пообіцяв заплатити 8,5 тисяч доларів США.

ДБР імітувало вбивство депутата. Правоохоронці зробили постановчі фото, які посередник продемонстрував замовнику. Після передачі оплати сина нердепа затримали.

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