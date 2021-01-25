В результаті події постраждали дві людини.

Сьогодні вночі, 25 січня, в Харкові стався замах на місцевого активіста організації «Ми – харків'яни» Олексія Полікашова.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Як розповів його брат, напад стався, коли вони йшли додому. На вулиці Зубенка, 52 невідомий накинувся, завдав удару по голові, а після кинув гранату. Одному з чоловіків вдалося відкинути гранату ногою. Потім стався вибух.

В результаті події постраждали сам активіст і його брат. Їх доставили в лікарню.

У місті оголосили "План Перехоплення".

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Автор: Денис Прядко