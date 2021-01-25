У місті оголосили "План Перехоплення" / фото t.me/h_saltovka
Сьогодні вночі, 25 січня, в Харкові стався замах на місцевого активіста організації «Ми – харків'яни» Олексія Полікашова.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Як розповів його брат, напад стався, коли вони йшли додому. На вулиці Зубенка, 52 невідомий накинувся, завдав удару по голові, а після кинув гранату. Одному з чоловіків вдалося відкинути гранату ногою. Потім стався вибух.
В результаті події постраждали сам активіст і його брат. Їх доставили в лікарню.
У місті оголосили "План Перехоплення".
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