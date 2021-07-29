Автомобіль викрадачів зупинили в іншому районі міста - у салоні знаходилося п’ять осіб разом з викраденим чоловіком.

У Дніпрі у четвер, 29 липня, перед в'їздом на Новий міст викрали людину.

Про це повідомляє "Інформатор".

На очах у людей невідомі силою заштовхали чоловіка у автомобіль Ford та поїхали з місця інциденту.

Поліція оголосила план "Перехоплення". Автівку зупинили в іншому районі міста - на вул. Панікахи. У салоні знаходилося п’ять осіб разом з викраденим чоловіком.

Співробітникам патрульної поліції Дніпра викрадачі пояснили, що той нібито вкрав у них гроші, тому вони вдалися до таких методів.

На даний час правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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Автор: Денис Прядко