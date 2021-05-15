Чоловіка затримали, йому вдалося врятуватися.

Стала відома ймовірна причина ДТП в Хмельницькій області, в якій загинули відразу чотири людини.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожНа Луганщині п'яний водій наїхав на групу підлітків: є загиблий (фото)Зазначається, що аварія сталася недалеко від Красилова.

«На шаленій швидкості лоб в лоб зіткнулися відразу дві машини. Вантажівка з причепом протаранила мікроавтобус, злетіла в кювет, а потім накрила ще й легковий автомобіль, який проїжджав повз. Машини відразу загорілися», - йдеться в сюжеті.

Повідомляється, що врятуватися вдалося тільки водієві фури, він вискочив з кабіни до того, як вона спалахнула. За версією слідства, саме водій вантажівки заснув за кермом. Його затримали.

Аварія на Хмельниччині: що ще відомо

Як повідомляли у поліції, за попередніми даними, водій DAF з причепом виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним мікроавтобусом «Мерседес Спринтер» та легковим автомобілем «Опель Комбо».

У результаті зіткнення всі транспортні засоби загорілися. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, після чого слідчо-оперативна група змогла почати огляд місця події.

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Автор: Катерина Шварц