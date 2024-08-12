Посадовець може вийти під заставу, якщо назбирає необхідну суму.

Колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла заарештовано на два місяці (до 8 жовтня). Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд України, повідомляє hromadske із зали суду.

Суддя постановив взяти під варту колишнього посадовця, але залишив для нього можливість вийти на волю під заставу у 25 млн гривень. Прокурори наполягали на трохи більшій сумі застави – 30 млн гривень. Натомість сторона захисту просила про мʼякший запобіжний захід, називаючи заявлену прокурорами суму застави необґрунтованою.

Також адвокати посилалися на наявність у Хейла 14-річної доньки з інвалідністю. Захист стверджував, що дружина підозрюваного буцімто не в змозі подбати про власну дитину без допомоги чоловіка.

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Справа Олександра Хейла: що відомо

Як писав УНІАН, вранці 12 серпня стало відомо, що СБУ спільно з НАБУ викрили масштабну корупційну схему, яку організував заступник міністра енергетики. Його спіймали на отриманні хабаря у 500 тисяч доларів.

За зазначену суму чиновник обіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну передати гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини. Мова йде про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах східного фронту.

У початковому повідомленні прізвище посадовця, який "попався на гарячому", не розкривалося. Однак пізніше протягом дня стало відомо, що Кабінет міністрів звільнив з посади заступника міністра енергетики України Хейла Олександра Валерійовича. Саме він і є головним підозрюваним у цій справі.

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